В школе Челябинска распылили перцовый баллончик

ЧП в челябинской школе №22. Неизвестный распылил перцовый баллончик. 15 человек обратились за медицинской помощью.

Инцидент произошел сегодня, 19 апреля. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и кареты скорой помощи. Школьников вывели из здания школы. 15 человек обратились за медицинской помощью.

«Школьников врачи осмотрели на месте. Семерым из них помощь не потребовалась. Остальных отвезли в горбольницу №8. После повторного осмотра семерых из отпустили. Один из детей пожаловался на сильные головные боли», - сообщили в администрации Челябинска.

Администрация школы обратилась в полицию.

«В полиции данное сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Сейчас школьники вернулись за парты. Занятия проходят в обычном режиме.