В школе Челябинска распылили перцовый баллончик
ЧП в челябинской школе №22. Неизвестный распылил перцовый баллончик. 15 человек обратились за медицинской помощью.
Инцидент произошел сегодня, 19 апреля. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и кареты скорой помощи. Школьников вывели из здания школы. 15 человек обратились за медицинской помощью.
«Школьников врачи осмотрели на месте. Семерым из них помощь не потребовалась. Остальных отвезли в горбольницу №8. После повторного осмотра семерых из отпустили. Один из детей пожаловался на сильные головные боли», - сообщили в администрации Челябинска.
Администрация школы обратилась в полицию.
«В полиции данное сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.
Сейчас школьники вернулись за парты. Занятия проходят в обычном режиме.