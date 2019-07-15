Присылайте свои новости

В Магнитогорске (Челябинская область) при проведении работ по благоустройству сквера на Карла Маркса строители обнаружили на полуметровой глубине боевой снаряд со следами сильной коррозии.

На снаряд рабочие наткнулись около девяти вечера минувшей субботы, 20-го июля. На место происшествия по сигналу полиции, сообщившей о случившемся в дежурную часть местного ОМОН, прибыла инженерно-техническая группа Росгвардии.

Специалисты установили, что находка рабочих является боевым артиллерийским снарядом калибра 57 миллиметров для противотанковой пушки «ЗИС-2» образца 1941-го года. Снаряд пролежал в земле долгие годы.

Опасную находку во взрывозащитном контейнере «Плутон» транспортировали на полигон, где вчера утром, 21-го июля, его уничтожили бойцы ОМОН, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.