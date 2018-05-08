В Смоленской области сотрудники ГИБДД обстреляли машину южноуральца

В Смоленской области сотрудники ГИБДД во время погони обстреляли машину под управлением южноуральца. Мужчина угнал автомобиль, чтобы добраться до родственника.

В дежурную часть МВД России «Рославльский» поступило сообщение об угоне автомашины в одной из деревень района. Сотрудники полиции установили цвет и марку транспортного средства, ориентировка на автомобиль была передана всем наружным службам.

Вскоре на территории Рославльского района сотрудниками ДПС ГИБДД была предпринята попытка остановить автомашину, схожую по приметам с разыскиваемой.

«Водитель транспортного средства проигнорировал требования об остановке и, увеличив скорость, пытался скрыться в направлении административного центра. Сотрудники ГИБДД организовали преследование и, применив табельное оружие, остановили автомашину. Водитель, житель Челябинской области, был освидетельствован на состояние опьянения при помощи алкотестера. Результаты проверки показали наличие этилового спирта в выдыхаемом им воздухе - 0,708 промилле», - сообщили в пресс-службе МВД России по Смоленской области.

Мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к административной и уголовной ответственности, задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где пояснил, что воспользовался чужой автомашиной, чтобы доехать до родственника.

В отношении него следственным отделом МО МВД России «Рославльский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.