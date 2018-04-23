В Сосновском районе машина с пьяным водителем провалилась в воду

В Сосновском районе (Челябинская область) в субботу, 21-го апреля, «шестерка» с пьяным водителем внутри провалилась в воду. Автомобилист 1990-го года рождения, местный житель, получил переохлаждение и был доставлен в больницу.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло в 23 часа на участке дороги между поселком Западный и деревней Малиновка.

Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением ВАЗ-2106, выехал за пределы проезжей части и съехал в водоем.