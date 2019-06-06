В Сосновском районе мужчина убил свою мать и с ножом напал на полицейского

Южноуральскому полицейскому пришлось применять табельное оружие, чтобы угомонить буйного жителя Сосновского района (Челябинская область), убившего свою мать. Он набросился с ножом на полицейского.

В ночь на шестое июня в отдел полиции Сосновского района поступило сообщение о семейном скандале в одном из домов в поселке Шимаковка. На вызов выехал участковый уполномоченный.

«На месте происшествия был обнаружен труп хозяйки дома. Ее сын, вооруженный ножом, совершил нападение на прибывшего полицейского. Учитывая агрессивное поведение нападавшего и тяжесть совершенного им преступления, участковый вынужден был применить табельное оружие. В результате нападавший скончался», - сообщили в региональном полицейском главке.

Предварительно применение табельного оружия признано правомерным. Вместе с тем Сосновским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Челябинской области проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка правомерности действий сотрудника полиции.