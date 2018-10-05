В Сосновском районе сегодня утром «КамАЗ» раздавил легковушку, ее водитель погиб

В Сосновском районе (Челябинская область) сегодня, пятого октября, в 5 часов 50 минут утра «КамАЗ» с прицепом раздавил легковушку. Ее водитель погиб на месте.

Жуткая авария произошла на 42-м километре автодороги «Западный обход Челябинска». Водитель тяжелой техники, разворачиваясь с правой обочины, не предоставил преимущество в движении и врезался в ВАЗ-2108, за рулем которой находился житель Челябинска 1969 года рождения. Он сразу погиб.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональной Госавтоинспекции, на месте происшествия сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение. Правоохранительные органы работают над установлением всех обстоятельств ДТП.

Уже известно, что водитель «КамАЗа» является жителем республики Казахстан.