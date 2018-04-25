В Сосновском районе в ДТП пострадал 15-летний водитель

В Сосновском районе (Челябинская область) вчера, 24-го апреля, подросток, не имеющий прав, сел за руль автомобиля ВАЗ-21061 в темное время суток и попал в ДТП.

Авария, в которой пострадал юный водитель, произошла в первом часу ночи на пятом километре автодороги Западный обход Челябинска - поворот на поселок Трубный.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в региональной Госавтоинспекции, подросток не выбрал безопасную скорость движения и, не справившись с управлением, съехал в правый кювет.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил телесные повреждения, был госпитализирован с диагнозом «Открытый перелом левой голени».

Фото региональной Госавтоинспекции