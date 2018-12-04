ВККС разрешила возбудить уголовное дело против бывшего судьи из Коркино Сергея Югова

Уголовное дело в отношении федерального судьи в отставке из города Коркино (Челябинская область) Сергея Югова все-таки может быть возбуждено. Высшая квалификационная коллегия судей России на седьмом в этом году заседании вынесла решение не в его пользу.

Рассмотрев жалобу самого Сергея Югова и его адвоката Валерия Фенькова на решение ККС Челябинской области, ВВКС оставила ее без удовлетворения.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», четвертого апреля этого года квалификационная коллегия судей региона дала согласие на возбуждение в отношении бывшего судьи Коркинского городского суда уголовного дела по признакам трех преступлений, предусмотренных статьей 135 УК РФ («Развратные действия»); частью 1 статьи 135 УК РФ («Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»), частью 1 статьи 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ»).

Югов и Феньков это решение обжаловали, но ВККС приняла сторону квалификационной коллегии судей Челябинской области.

Ожидая заседания ВККС, Валерий Феньков заявлял: «Я уверен в невиновности своего подзащитного, а вот к его родственникам и следственным органам вопросов много».

Позицию защиты Сергея Югова и нюансы этого сложного дела агентство «Урал-пресс-информ» озвучило в материале от 17 октября.

Тогда Валерий Феньков выражал надежду, что ВККС все-таки встанет на сторону его подзащитного, и отмечал, что в противном случае будет обжаловать решение в вышестоящие инстанции – их остается две.