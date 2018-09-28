В страшном ДТП на М-5 по вине водителя автовоза погиб человек

В Челябинской области сегодня, 28 сентября, на трассе М-5 столкнулись две легковушки и автовоз. В страшном ДТП погиб 50-летний водитель иномарки «Рено». Мужчину из транспортного средства деблокировали спасатели Усть-Катавского отряда.

По данным региональной Госавтоинспекции, авария произошла на 1622 километре трассы Москва-Челябинск в 8.05 утра. Спровоцировал ДТП 55-летний водитель автомобиля МАН с полуприцепом. Он не учел состояние проезжей части и не рассчитал скорость, допустив занос полуприцепа и выехав на встречку, где столкнулся с «Тойотой» под управлением 33-летней автомобилистки и «Рено» под управлением водителя 1958 года рождения.

«В результате ДТП мужчина-водитель погиб на месте ДТП, автомобилистка из «Тойоты» получила травмы и была госпитализирована.