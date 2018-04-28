В субботу ночью в Челябинской области задержано 37 пьяных подростков

В ночь на 28 апреля в Челябинской области задержано 37 пьяных подростков. Таковы итоги оперативно-профилактического мероприятия «Ночь»

С целью стабилизации оперативной обстановки, профилактики, пресечения и раскрытия преступлений, выявления административных правонарушений, в том числе связанных с хищением имущества, незаконным оборотом наркотических веществ, оружия, задержания лиц, находящихся в розыске, а также для обеспечения безопасности граждан в областном центре и крупных городах Челябинской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Ночь".

«В период с 27 на 28 апреля 2018 года полицейскими Южного Урала на территории 6 городов Челябинской области раскрыто 112 преступлений, задержано 25 лиц, находившихся в розыске. В мероприятии задействовано около 2000 сотрудников органов внутренних дел, более 350 коллег из других силовых структур, а также представителей общественных советов, местных органов власти, казачества, лесничества, добровольных народных дружин, студенческих отрядов», - сообщили в региональном полицейском главке.

Составлено 2755 протоколов об административных правонарушениях, из них 1062 в области дорожного движения, 1047 посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

Инспекторами ГИБДД выявлено 52 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения и 27 случая нахождения за рулем водителей, не имеющих права управления автотранспортом.

Сотрудники полиции посетили 615 несовершеннолетних, состоящих на учетах, 167 родителей несовершеннолетних, 798 лиц, состоящих под административным надзором, а также 654 владельцев оружия.

Выявлено 37 фактов нахождения несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения.

В торговых точках полицейские зафиксировали 37 случаев продажи спиртных напитков лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

По итогам проведенного мероприятия из незаконного оборота изъято 106 граммов наркотических средств, 34 единицы огнестрельного оружия, 13 патронов к огнестрельному оружию, более 5 тысяч литров алкогольной продукции.