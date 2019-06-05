В суд передано дело магнитогорца, об изнасиловании и убийстве 15-летней девочки

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Магнитогорска, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера, изнасиловании, убийстве и опасности заражения ВИЧ-инфекцией.

Следствием установлено, что обвиняемый в июне 2018 года в Магнитогорске ремонтные работы в квартире матери погибшей школьницы. Она его прекрасно знала, потому что он был сыном ее знакомой. В тот роковой день мужчина перестилал линолеум и в какой-то момент ему понадобилась помощь. Из-за занятости хозяева квартиры прийти не смогли и послали туда свою 15-летнюю дочь.

«Обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, совершил изнасилование потерпевшей и иные действия сексуального характера. В целях подавления сопротивления, а также в целях сокрытия совершенного насилия избил потерпевшую, после чего нанес молотком множество ударов по различным частям тела девушки, от которых она скончалась», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Свою вину магнитогорский строитель пытался свалить на соседей

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», он постучался к соседям и сообщил о том, что выходил на время в магазин, а когда вернулся, девочка была мертва. Соседи тут же позвонили в отделение полиции. Когда правоохранители прибыли по адресу то обнаружили труп 15-летней девочки с многочисленными ранами на голове. Мужчина пытался отпираться, но следователи сразу выдвинули основную версию – мужчина стал приставать к девочке, получил отпор. Разозлившись, убил ее ударами молотка по голове.

Уголовное дело направлено в суд.