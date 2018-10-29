В Свердловской области ищут пропавшего рыбака из Челябинска

Полицейские Свердловской области разыскивают пропавшего рыбака Евгения Белоглазова из Челябинска. Связи с ним нет уже больше недели.

Сотрудниками отдела полиции «Ивдельский» разыскивается пропавший без вести Евгений Белоглазов Евгений Александрович, 1980 года рождения, уроженец Челябинска.

«21 октября Белоглазов выплыл вверх по течению реки Пелым на рыбалку на резиновой лодке светло-серого цвета «310 лиман» с мотором «sea-pro». В последний раз он был замечен в этот день рядом с охотничьей избой примерно в 20 километрах вверх по течению реки Пелым. Здесь он стоял около берега, жег костер. В настоящее время его местонахождение не известно», - сообщили в пресс-службе полиции Свердловской области.

Пропавший был одет в серую вязанную шапку, темно-серую куртку с оранжевыми вставками на плечах, рукавах и капюшоне. Также на пропавшем были штаны защитного зеленого цвета типа и черные резиновые сапоги.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 8 – 953 – 609 – 09 - 34,

8 (34386) 2-20-73, 8(34386)2-24-42 или 02.