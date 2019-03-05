В ТРЦ «Фокус» этой ночью эвакуировали посетителей – была угроза пожара

В ТРЦ «Фокус» Челябинска сегодня ночью, пятого марта, едва не случился пожар. Благодаря сработавшим системам противопожарной защиты и грамотным действиям персонала никто не пострадал.

Еще до прибытия пожарной охраны (огнеборцы прибыли на место спустя пять минут) из «Фокуса» были эвакуированы 54 человека, которые смотрели фильмы в четырех кинозалах на третьем этаже.

Причиной задымления в магазине «Мегамарт» на первом этаже «Фокуса» стало короткое замыкание электропроводки одной из холодильных витрин. Его ликвидировали, обесточив проводку приборами автоматической защиты, - пожар не получил своего развития и распространения.

Как отмечают в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, возгорание на ранней стадии обнаружила система противопожарной защиты, сигнал от которой автоматически поступил на пульт диспетчера 11-й пожарно-спасательной части. Успешно сработала во всем здании и система речевого оповещения и управления эвакуацией людей. В помещениях торгового зала «Мегамарт» запустились системы автоматической противодымной вентиляции и разблокировки эвакуационных выходов (электрозамков).

По факту пожара проводится доследственная проверка. Ориентировочный материальный ущерб составил пять тысяч рублей.

Интересно, что второго апреля прошлого года пожарные проверяли ТРЦ «Фокус» и выявили 112 нарушений требований пожарной безопасности. Было выдано соответствующее предписание. В октябре прошлого года с целью контроля его исполнения состоялась внеплановая выездная проверка, которая показала: нарушения устранены в полном объеме.

«Однако без ложки дегтя все же не обошлось: при установке пожарных автомобилей на два гидранта, расположенных на расстоянии десяти метров от торгового комплекса, оказалось, что они заморожены…», - констатировали пожарные.

Фото ГУ МЧС России по Челябинской области