В Троицке будут судить слесаря-«закладчика»

В Троицке следователи направили в суд десять томов уголовного дела в отношении распространителя наркотиков. «Закладки» он делал по ночам.

Сотрудники следственного подразделения Линейного отдела полиции на станции Троицк завершили расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении распространителя синтетических наркотиков.

Мужчина был задержан рано утром 11 июля прошлого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При проведении осмотра его автомобиля сотрудники транспортной полиции обнаружили в кармашке за передним пассажирским сиденьем 48 свертков из термоусадочного материала, внутри которых находился светлый порошок.

«Согласно заключению экспертов, в изъятых свертках находилось синтетическое наркотическое средство «N-метилэфедрон» в крупном размере. Кроме того, сотрудники транспортной полиции провели обыск по месту жительства подозреваемого, где он проживал вместе с четырехлетним сыном. В вазе, которая находилась в шкафу, они обнаружили еще пять свертков с аналогичным веществом. В ходе дальнейшей оперативной работы сотрудники полиции изъяли 21 «закладку» с наркотиками, которые сделал подозреваемый в разных районах Троицка. В общей сложности полицейские изъяли 74 дозы с синтетическим наркотиком», - рассказала пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Проверка показала, что 23-летний мужчина работал слесарем-наладчиком на одном из предприятий города Троицка. Наркотики не употреблял, но распространял: через социальные сети получал координаты тайников, в которых находились расфасованные по разовым дозам крупные партии синтетических наркотиков. Забрав «товар», распространял его ночью на территории Троицка. Места выбирал неприметные: у дорожных знаков, тротуарных столбиков.

В отношении задержанного следователями возбуждено в общей сложности 32 уголовных дела.

В настоящее время следователями собрано достаточно доказательств, изобличающих подозреваемого в совершении данных преступлений. Десять томов уголовного дела направлены в Троицкий городской суд.