В Троицке при пожаре погибла малышка. Еще три ребенка отравились угарным газом и помещены в больницу.

Вечером седьмого марта в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Челябинской области поступило сообщение об отравлении угарным газом четырех детей в частном жилом доме в городе Троицке.

На место были оперативно направлены силы и средства муниципального звена областной подсистемы РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), в том числе специалисты газовой службы, скорой медицинской помощи, оперативная группа 7-го отряда федеральной противопожарной службы по Челябинской области.

«Предварительная причина произошедшего ЧП – неисправность универсального газового отопительного прибора. В результате происшествия погибла малышка 2018 года рождения. Еще три девочки были доставлены в медицинское учреждение. Необходимо добавить, что в момент трагедии родителей дома не было, по предварительным данным они отсутствовали около полутора часов», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Для ликвидации последствий было привлечено 32 человека и 9 единиц техники, в том числе от МЧС 15 человек и 3 единицы техники.