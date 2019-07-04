В Троицке задержали подростка-беглянку из Свердловской области

На железнодорожной станции в Троицке (Челябинская область) сотрудники транспортной полиции задержали 17-летнюю девушку, которая поссорившись с сестрой, сбежала к брату на Юг.

17-летняя девушка из села Бруснятское Свердловской области первого июля уехала в поселок Белоярский к знакомым, но вечером домой не вернулась. Как выяснилось, девушка поссорилась с сестрой и решила поехать к брату на юг.

«В ходе проверки было установлено, что несовершеннолетняя приобрела билет на пассажирский поезд «Нижневартовск – Адлер», чтобы уехать к родственнику в Краснодарский край», - сообщила пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

На поиски были ориентированы сотрудники всех линейных подразделений, расположенных по маршруту следования данного поезда. По прибытии состава на станцию Троицк, несовершеннолетнюю сняли с поезда, а позже передали родителям.