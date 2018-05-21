14:07
В Троицком районе иномарка улетела в кювет
В Троицком районе (Челябинская область) иномарка улетела в кювет. Автоледи погибла на месте.
Трагедия произошла 21 мая на 6 километре автодороги Троицк-Степное-Берлин на территории Троицкого района.
«35-летняя автоледи, управляя автомобилем «Лифан», не справилась с управлением, допустила съезд в левый кювет по ходу движения и опрокидывание», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.
В результате водитель от полученных травм скончалась на месте ДТП до прибытия скорой помощи.