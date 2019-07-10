В Троицком районе подросток облился бензином и прикурил

В поселке Родники Троицкого района (Челябинская область) по собственной халатности пострадал 15-летний подросток. Во время заправки бензопилы он пролил на себе бензин, а после этого закурил.

В пожарную часть поселка Новый мир поступило сообщение о том, что в поселке Родники горят надворные постройки и есть пострадавший ребёнок.

К моменту прибытию огнеборцев деревянная постройка была полностью охвачена огнём, горел строительный мусор на площади, существовала угроза распространения огня на жилые дома. За две минуты пожар был ликвидирован.

Как оказалось, 15-летний молодой человек проводил ремонтные работы в надворной постройке с бензопилой. Во время заправки ГСМ в бензопилу подросток пролил бензин себе на правую штанину и на пол. Не придав этому никакого значения, парень решил покурить, чем вызвал мгновенное воспламенение.

В результате происшествия ребёнок получил ожоги правой ступни, коленного сустава и правой кисти первой, второй и третей степеней, - а также два процента ожога тела.