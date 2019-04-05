В УФАС поступила жалоба на аукцион по ремонту дорог в Челябинске

В Челябинское УФАС России поступила жалоба на аукцион по выполнению работ в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В связи с поступлением жалобы аукцион в части заключения контракта приостановлен.

С жалобой в антимонопольный орган обратилось признанное победителем аукциона ООО ТПК «ЯКК». Компания сообщила о невозможности заключения направленного ей для подписания проекта контракта.

Конкурентная процедура по выбору подрядчика на выполнение работ по ремонту объектов улично-дорожной сети Челябинска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» была объявлена в феврале 2019 года. Начальная цена контракта составила 827 млн рублей.

Согласно информации на сайте zakupki.gov.ru лучшее ценовое предложение поступило от ООО Торгово-промышленная компания «ЯКК» (687 миллионов рублей), второе – от АО «Южуралмост» (703 миллионов рублей).

Аукционная документация содержит следующие ведомости объемов работ и материалов:

- на ремонт ул. Братьев Кашириных от ул. 40 Лет победы до ул. Северная (разметка от ул. Северной до ул. Береговой);

- на ремонт ул. Энгельса от ул. Курчатова до ул. Худякова (разметка на участке от ул. Худякова до ул. Труда);

- на ремонт ул. Цвиллинга от ул. Труда до ул. Степана Разина;

- на ремонт ул. Худякова от ул. Воровского до ул. Рабоче-Колхозной;

- на ремонт ул. Хлебозаводская от ул. Северный луч до ул. Шоссе Металлургов;

- на ремонт ул. Университетская Набережная от ул. Академика Сахарова до ул. Чичерина (разметка от ул. Косарева до ул. Рабоче-Колхозной);

- на ремонт ул. Сони Кривой от ул. Лесопарковая до ул. Воровского;

- на ремонт ул. Северный луч от ул. Героев Танкограда до Свердловского тракта;

- на ремонт ул. Свободы ул. Братьев Кашириных до ул. Торговая;

- на ремонт ул. Российская от ул. Новомеханической до ул. Свободы;

- на ремонт ул. Курчатова от ул. Энгельса до ул. Елькина;

- на ремонт ул. Коммуны от пер.Институтский 2-й до ул. III Интернационала;

- на ремонт ул. Доватора от ул. Воровского до ул. Степана Разина;

- на ремонт ул. Дзержинского от ул. Отечественная до ул. 3 Сентября (разметка от ул. Отечественная до ул. Машиностроителей);

- на ремонт ул.40 лет Победы от ул. Чичерина до ул. Бр.Кашириных;

- на ремонт ул. Чичерина от ул. Университетская Набережная до ул. С.Юлаева;

- на ремонт ул. Салавата Юлаева от ул. Ак. Макеева до пр. Победы и от ул. Чичерина до ул. Рязанской;

- на ремонт Новоградский проспект от ул. Салавата Юлаева до границы города.

«Как указывает ООО ТПК «ЯКК», в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» необходимо выполнять работы согласно техническому регламенту, которым предусмотрено применение материала покрытия ЩМА-16 и ЩМА-22. При этом, как сообщает хозяйствующий субъект, заказчик настаивает на использовании ЩМА-20 и ссылается на указание данного материала в аукционной документации. ООО ТПК «ЯКК» полагает, что в документации содержится противоречие – требование применить материал ЩМА-20 и ссылка на нормативный акт, который не предусматривает применение этого материала», - сообщили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Компанией также был направлен заказчику протокол разногласий к муниципальному контракту, на который заказчик ответил протоколом отказа согласования разногласий.