В Увельском районе будут судить экс-начальника отдела судебных приставов

Дело бывшего руководителя отдела судебных приставов Увельского района (Челябинская область) Павла Ершова, похищавшего деньги должников, передано в суд. 340 тысяч рублей, которые он своровал, экс-начальник вернул местным жителям.

Прокуратура Увельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника Увельского РОСП УФССП России по Челябинской области, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия обвиняемый в 2017 году получил от двух должников по исполнительным производствам денежные средства на общую сумму свыше 340 тысяч рублей, которые не внес на расчетный счет Увельского РОСП, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению. При этом обвиняемый не сообщил должникам о том, что исполнительное производство в отношении них окончены, тем самым ввел в заблуждение о возможности производства исполнительных действий», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Преступление было выявлено сотрудниками службы собственной безопасности федеральной службы судебных приставов Челябинской области.

«В отдел противодействия коррупции УФССП России по Челябинской области поступила информация от должника о незаконных действиях начальника Увельского отдела. По данному сигналу работниками отдела была проведена проверка, которая подтвердила противоправное деяние должностного лица. Было установлено, что начальник отдела в июле 2017 года, в служебном кабинете, в рамках рассмотрения еще в мае 2015 года оконченного в связи с невозможностью взыскания производства о взыскании 30 тысяч рублей с должника, принял от него указанную денежную сумму наличными. Должнику начальник отдела вручил квитанцию о получении денежных средств», - сообщила главный специалист –эксперт федеральной службы судебных приставов Челябинской области Ольга Шебанова.

В ходе расследования уголовного дела всплыл также другой факт незаконного присвоения денег. Собранные в ходе проверки материалы были переданы в следственные органы, где на основании полученных данных возбуждено уголовное дело.

Добавим, обвиняемый работал в службе судебных приставов с января 2011 по июль 2018 года.

В ходе расследования уголовного дела причиненный ущерб обвиняемым возмещен в полном объеме. Оно направлено в суд.