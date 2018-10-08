В Увельском районе разбилась семья из Челябинска

В Увельском районе (Челябинская область) произошло ДТП с погибшим и ранеными. Виновник аварии отвлекся от дороги и вылетел на полосу встречного движения.

Авария произошла сегодня, восьмого октября, на 78 километре автодороги Челябинск-Троицк у поселка Нагорный.

«Водитель автомобиля Шкода, житель города Магнитогорска, двигаясь из города Челябинска домой, отвлекся от управления в результате чего выехал на полосу встречного движения. Водитель Форда, двигающегося с прицепом во встречном направлении, пытаясь избежать ДТП, совершил касательное столкновение, после чего съехал в кювет, автомобиль опрокинулся», - сообщил врио начальника ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» Алексей Пиминов Алексей.

В результате аварии семья из города Челябинска: водитель автомобиля Ford Kugaи его пассажир получили травмы различной степени и были госпитализированы в городскую больницу Южноуральска. Еще один пассажир-женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники Госавтоиспекции и выясняют все причин произошедшего.