В Увельском районе юный «пират» на плоту устроил переполох

В Увельском районе Челябинской области юный «пират» на плоту устроил переполох.

16 мая от диспетчера Троицкого отряда федеральной противопожарной службы по Челябинской области поступила информация о том, что на песочном карьере в районе Катаево очевидцы увидели ребёнка, дрейфующего на плоте. Они позвонили в экстренные службы, а также потребовали от юного «морехода» немедленно вернуться на берег. Для эвакуации с воды ребёнка на место выехали сотрудники 33-й и 73-й пожарно-спасательных частей, а также трое спасателей Троицкого поисково-спасательного отряда.

В итоге помощь спасателей и сотрудников МЧС не потребовалась. Ребёнок самостоятельно доплыл до берега.

«Как удалось выяснить 13-мальчик решил поиграть «в пиратов». Он увидел на берегу некое подобие плота, после чего и решил опробовать нехитрое плавсредство на местном песочном карьере. Ветер быстро вынес «пиратский фрегат» на середину водной глади. Родители в это время были на работе, семья характеризуется как положительная», - сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Сотрудники экстренных служб напоминают взрослым о том, что за детьми нужно внимательно следить.