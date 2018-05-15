В Увельском районе задержаны сбытчики «билет банка приколов»

В Увельском районе (Челябинская область) задержаны сбытчики «билет банка приколов». Ими оказались ранее судимые и неработающие местные жители.

Сотрудниками уголовного розыска установлены и задержаны ранее судимые, не работающие 29-летний житель поселка Увельский и 34-летний житель Южноуральска подозреваемые в совершении мошенничества.

«Полицейские установили, что житель Увельского района зашел в продуктовый магазин, расположенный по улице Октябрьская, п. Увельский и попросил продавца разменять пятитысячную купюру. Женщина не обратила внимания, что на купюре было написано «билет банка приколов» и отдала мужчине настоящие деньги. Купив на них спиртные напитки, мошенник ушел из магазина. На следующий день, его знакомый пытался таким же образом разменять ещё одну пяти тысячную купюру билета банка приколов в этом же магазине, но другой бдительный продавец выявила мошенника и выгнала из магазина», - сообщила начальник отделения дознания Отдела полиции «Увельский» капитан полиции Епишкина Ольга.

По данным фактам возбуждены два уголовных дела по статье «Мошенничество».

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.