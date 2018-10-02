В Варне автоледи забыла ПДД и отправила на больничную койку трех человек
В Варне (Челябинская область) автоледи отправила на больничную койку трех человек. Женщина забыла правила проезда перекрестков.
Авария произошла вечером первого октября в селе Варна.
На пересечении перекрестка Пионерский- улица Матросова 39-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2106, при проезде перекрестка не уступила дорогу автомобилю ВАЗ-2112.
«После этого машина автоледи изменила траекторию движения и совершила столкновение с автомобилем «Шкода Фабия» под управлением мужчины 44-лет», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.
В результате ДТП пострадали 3 человека: водители автомобилей ВАЗ-2112 и «Шкода», а также пассажир иномарки.