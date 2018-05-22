В Верхнем Уфалее алабай разорвал пуделя

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) алабай на части разорвал пуделя. Агрессивный волкодав напал и на хозяйку карликовой собачки.

В суд с иском о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда обратилась местная жительница.

В обоснование исковых требований указала, что в ноябре 2017 года во дворе многоквартирного дома, на двух ее собак породы карликовый пудель напала собака ответчика породы алабай, которую ответчик выгуливала без намордника, на длинном поводке рулетка. Одного из пуделей истец успела поднять на руки, второй пудель был фактически разорван на части и через несколько часов скончался. Кроме того, собака ответчика напала и на истца, пытаясь достать второго пуделя, причинив истцу повреждение кисти», - сообщили в пресс - службе суда Верхнего Уфалея.

Женщина просила взыскать с ответчика материальный ущерб в размере 30000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50000 рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере 2000 рублей.

В судебном заседании стороны пришли к мировому соглашению, по условиям которого, ответчик обязуется возместить истцу материальный ущерб в сумме 10 000 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 10 000 рублей, всего 20 000 рублей.

Истец отказался от исковых требований в полном объеме.

Определение об утверждении мирового соглашения вступило в законную силу.