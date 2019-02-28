В Верхнем Уфалее трое в масках с киркой наперевес ограбили салон сотовой связи

В Верхнем Уфалее (Челябинская области) совершено вооруженное нападение на салон сотовой связи. Грабители в масках разгромили витрины и похитили мобильники. Продавцу налетчики угрожали кирка.

В полицию Верхнего обратилась продавец салона сотовой связи, которая рассказала, что в павильон ворвались три человека в масках, которые, угрожая металлической киркой, ограбили магазин. Ей они разгромили витрины.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, добычей налетчиков стали 23 сотовых телефонов. Ущерб составил около 400 тысяч рублей. Награбленное преступники сдали знакомому скупщику и попытались скрыться в Свердловской области. Там они и были задержаны сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы. Они водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также силы полиции сейчас направлены на поиск скупщика краденного.