В Верхнем Уфалее внучка обокрала свою бабушку

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) внучка обокрала свою бабушку. Женщина вместе со своей знакомой похитили золотые украшения на сумму 70 000 рублей.

В дежурную часть отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу поступило сообщение, что в одном из частных домов микрорайона Железнодорожников в ночное время совершено открытое хищение имущества у 84-летней пенсионерки.

«Как пояснила потерпевшая, в позднее вечернее время к ней в дом пришла 37-летняя внучка вместе со своей знакомой и, уронив ее на пол и натянув одежду на лицо, стали требовать у престарелой женщины денежные средства. Когда бабушка ответила, что денег у нее нет, женщины потребовали снять с себя золотые украшения: серьги, цепочку, нательный крестик; тем самым причинив потерпевшей материальный ущерб на сумму около 70 000 рублей. После чего подозреваемые скрылись с места преступления», - сообщили в региональном полицейском главке.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД задержали одну из подозреваемых – внучку потерпевшей.

По данному факту в следственном отделе полиции Верхнего Уфалея возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на задержание второй женщины.