В Верхнеуральском районе сельский депутат устроил пьяную поножовщину

В Верхнеуральском районе (Челябинская область) сельский депутат устроил пьяную поножовщину. Народный избранник из села Кирса Анатолий Астахов на шесть лет отправился в колонию строгого режима.

В Верхнеуральске вынесен приговор в отношении депутата сельского поселения Анатолий Астахова, причинившего смертельные травмы мужчине в ходе пьяной ссоры.

«В суде установлено, что обвиняемый второго января 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес удары ножом 40-летнему жителю села Кирса Верхнеуральского района. От полученных повреждений потерпевший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

На суде Астахов заявил, что действовал в пределах необходимой обороны. Было доказано, что пострадавший действительно в ходе ссоры избил обвиняемого.

«Это обстоятельство судом учтено в качестве смягчающего наказание как противоправное поведение, явившееся поводом к совершению преступления. Угрозы для жизни подсудимого действия пострадавшего не представляли», - добавила Наталья Мамаева.

Астахова приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Он взят под стражу в зале суда.