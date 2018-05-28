В выходные в Челябинской области опрокинулись и погибли два опытных водителя

В Челябинской области в выходные опрокинулись и погибли два опытных водителя. Одно смертельное ДТП произошло в субботу, другое, аналогичное, в воскресенье. У обоих автомобилистов большие водительские стажи, в поле зрения сотрудников ГИБДД они практически не попадали.

Вчера, 27-го мая, в половину восьмого вечера в Брединском районе, на первом километре полевой дороги поселок Наследницкий-поселок Восточный, погиб водитель автомобиля «Лада Ларгус». Мужчина 1953-го года рождения не справился с управлением, съехал в правый кювет и опрокинулся. Он скончался на месте ДТП.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в региональной Госавтоинспекции, погибший автомобилист имел водительский стаж с 1991-го года. За последний год к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался один раз.

В субботу, 26-го мая, в начала шестого утра в Карталинском районе, на 34-м километре автодороги Карталы - Снежный, насмерть разбился 31-летний мужчина на иномарке «Киа Рио». Он также не справился с управлением и опрокинулся на левую сторону дороги (по ходу движения). Водитель скончался на месте ДТП, до приезда скорой медицинской помощи.

Молодой мужчина проживал в поселке Некрасово Карталинского района, имел водительский стаж с 2004-го года. За последний год к административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекался.

Фото региональной Госавтоинспекции