В Южноуральске из болота достали труп женщины-инвалида

В Южноуральске (Челябинская область) в болоте утонула 36-летняя местная жительница. Она ушла из дома второго марта и не вернулась.

28 марта в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» поступило сообщение от местной жительницы об обнаружении трупа человека в болотистой местности.

На место выехала следственно-оперативная группа. Видимых признаков насильственной смерти на трупе стражи порядка не обнаружили. Тело направлено на экспертизу для установления причины смерти. Об этом сообщил оперуполномоченный отдела уголовного розыска лейтенант полиции Александр Майданюк.

Напомним, что разыскиваемая жительница города, инвалид 2 группы ушла из дома второго марта 2019 года и не вернулась.