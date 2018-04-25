В Южноуральске квартиросъемщики вещи хозяйки продали, деньги - пропили

В Южноуральске (Челябинская область) квартиросъемщики продали все вещи хозяйки. Вырученные деньги он пропили.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» обратилась 75-летняя жительница Южноуральска с заявлением о краже имущества на сумму более 8 тысяч рублей.

«В ходе проведённых мероприятий участковыми уполномоченными полиции были установлены неработающие местный жители, совершившие данную кражу. Установлено, что один из подозреваемых снимал у потерпевшей квартиру и в течение недели квартиросъёмщики сбыли находящиеся в квартире сантехнику, телевизор и холодильник. Денежные средства подозреваемые тратили на спиртное. В настоящее время ущерб подозреваемой возмещен», - сообщили в ОМВД России по Южноуральску.

По данному факту кражи возбуждено уголовное дело.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.