В Южноуральске подростки провалились в котлован

В Южноуральске (Челябинская область) подростки провалились в котлован. Мастер строительных и монтажных работ забыл обезопасить опасный участок заградительными щитами.

В ходе предварительного следствия установлено, мастер строительных и монтажных работ Сергей Теребилкин нарушил правила безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека.

«В соответствии с государственным контрактом в период с первого ноября по 23 декабря 2017 года на участке автодороги поселок Тугозак - поселок Южноуральск компания АО «Южуралмост» выполняла гарантийные обязательства. Рабочими был выкопан котлован глубиной не менее трёх метров. При этом мастер строительных и монтажных работ, будучи ответственным за безопасность производства работ, нарушил общие требования по проведению строительных работ, а именно не обеспечил установку ограждения опасного ремонтируемого участка дороги щитами и сигнальными фонарями, зажигаемыми с наступлением темноты и в туман», - сообщили в прокуратуре региона.

Два подростка, гуляя в тёмное время суток не заметили на своём пути выкопанный котлован, упали в него и получили переломы рук и ног.

«Сергей Теребилкин не принял мер по устранению заведомо известных ему нарушений требований охраны труда и правил безопасности при ведении строительных работ, тем самым нарушил требования трудового законодательства и правил охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. Он совершил преступление, предусмотренное статьей «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Мировой суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.