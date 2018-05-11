В Южноуральске за помощь в поиске вооруженного налетчика объявлено вознаграждение

В городе Южноуральске (Челябинская область) за помощь в поиске вооруженного налетчика объявлено денежное вознаграждение. 20 тысяч рублей получит тот, кто поможет установить его личность

За помощь в установлении лица совершившего разбойное нападение на продавца торгового павильона «Теремок», расположенного по улице Спортивная, 56, объявлено денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей.

«6 мая в 12 часов 53 минуты неустановленное лицо, находясь в помещении торгового павильона, под угрозой огнестрельного оружия похитил из кассы денежные средства в сумме более 3 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщили в полиции Южноуральска.

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 40 лет, рост около 170 сантиметров, смуглый цвет кожи. Был одет в одежду камуфляжного цвета (серого), нос и лицо были закрыты темной тканью. При себе имел бело-желтый пакет.

Начальник уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» майор полиции Сальников Андрей сообщил, что предположительно мужчина мог попасть в объективы видеорегистраторов автомобилей стоящих на стоянке торгового комплекса «Карат», а также стоящих во дворах домов по ул. Спортивная (54,52,52А,58), ул. Победы (10,14,12,16,18) и ул. Мира 57А, в период времени с 12:30 до 13:15. Так же по имеющейся информации в момент совершения преступления в киоск заходил молодой человек, который видел данного мужчину. Полицейские обращаются к свидетелю преступления с просьбой откликнуться.

Если вы обладаете информацией о разыскиваемом лице, просьба обратится в отдел уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» по телефону 89993711329, анонимность гарантируется.