В Златоусте автобус с детьми застрял в снегу

В Златоусте (Челябинская область) по вине водителя, который превысил скорость, автобус с детьми съехал на обочину и застрял в снегу. В салоне находились 48 детей и трое взрослых. Авария произошла вечером 3 марта на автодороге М-5 «Урал» под Златоустом.

«Водитель, не рассчитав скоростной режим, не справился с управлением транспортным средством на спуске, что привело к съезду автобуса с дорожного полотна. Происшествие не вызвало автомобильных заторов, движение на трассе перекрыто не было», - сообщил заместитель директора по содержанию автомобильных дорог АО «УралАвтодор» Дмитрий Чупахин.

Установлено, что в автобусе находилось 48 детей и трое взрослых. При помощи сотрудников ГИБДД, администрации Златоуста, МЧС и АО «УралАвтодор» удалось организовать оперативную эвакуацию детей в город Челябинск на двух автобусах. Сотрудники АО «УралАвтодор» помогли поставить автобус на дорогу, вытянув его при помощи тягача, после чего он продолжил движение.