В Златоусте иностранец пытался дать взятку полицейскому

В Златоусте (Челябинская область) возбуждено уголовное дело в отношении иностранца, пытавшегося дать взятку сотруднику полиции. Он нарушил режим пребывания в России и пытался откупиться от стража порядка.

13 декабря 2018 года сотрудник ГИБДД остановил для проверки автомобиль Лада Ларгус под управлением гражданина ближнего зарубежья. В ходе проверки документов, полицейский выявил признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации».

Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

«Иностранный гражданин, не желая нести административную ответственность, предложил денежное вознаграждение сотруднику ГИБДД в сумме 5000 рублей, за не доставление в отдел полиции дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения. Сотрудник полиции предупредил иностранца об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, однако гражданин от намерения избежать ответственности за вознаграждение не отказался», - сообщили в региональном полицейском главке.

Полицейскими установлено, что с 2014 года гражданин Узбекистана проживал нелегально в Уфе, не встав своевременно на миграционный учет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».

Мужчина водворен в изолятор временного содержания.