В Златоусте из горящего здания бывшего общежития были эвакуированы 18 человек

В Златоусте на пожаре были эвакуированы 18 человек. Многие жильцы бывшего общежития оказались заблокированы в своих квартирах.

В ночь на третье декабря в Златоусте во время пожара отравились продуктами горения жители дома № 5, что на 8-й Линии проспекта Гагарина. Многие уже спали. В пожарную охрану позвонил бдительный сосед, услышавший странный хлопок и почувствовавший запах дыма.

«Так как дом коридорного типа — «пятиэтажка», на каждом этаже которой по 20 «квартир», пожару моментально присвоили повышенный ранг опасности. Через единственный подъезд необходимо было эвакуировать всех жителей. Они просили о помощи с окон комнат. По четырем установленным трехколенным лестницам спустили жителей второго и третьего этажей. Одновременно шесть звеньев газодымозащитной службы пошли по подъезду», - сообщили в ФГКУ «1 ОФПС по Челябинской области».

Между третьим и четвертым этажами огнеборцы обнаружили надышавшуюся дымом 38-летнюю женщину. Ее передали врачам скорой помощи и госпитализировали в городскую больницу № 2. Из квартиры третьего этажа с помощью спасустройства вывели на улицу маму с годовалым ребенком. С четвертого этажа — успевшего отравиться мужчину-инвалида. Его также госпитализировали в ГБ № 1. Всего пожарные эвакуировали 18 человек. Погибших нет.

Очаг пожара был в комнате свободного доступа на втором этаже. Пламя уничтожило в ней мебель и технику, повредило электропроводку общего коридора.