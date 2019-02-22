В Златоусте малышка попала в беду во время прогулки в детском саду

В Златоусте (Челябинская область) маленькая девочка попала в беду во время прогулки в детском саду. Малышка зацепилась шарфом за перекладину и повисла в воздухе. Как сообщают группа «Мамочки Златоуста» ВКонтакте и сайт «Новости Златоуста», какое-то время ребенок провисел в петле и чудом не погиб от удушья.

Смотреть видео нелегко. На нем видно, как маленькая девочка перебирает в воздухе ногами, не может освободиться. Воспитательница стоит посреди детской площадки и какое-то время не замечает происходящего. Ребята почему-то не зовут ее на помощь.

Когда воспитатель наконец видит, что ее воспитанница в беде, она идет к ней быстрым шагом, быстро ослабляет «хватку» предмета гардероба, кладет девочку на снег, расстегивает курточку. Потом берет малышку на руки и убегает с площадки – по действиям женщины видно, что она испугалась не на шутку.

ЧП в садике случилось около полудня 19 февраля. В полицию по этому факту никто не обращался, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Сегодня, 22 февраля, региональный полицейский главк, познакомившись с видеоматериалами, объявил о начале проверки по факту произошедшего.

К слову, мнения подписчиц группы «Мамочки Златоуста» разделились: одни ругают воспитательницу на чем свет стоит, другие не считают ее виноватой, отмечая, что в тот момент, когда девочка попала в беду, женщина как раз повернулась в сторону других детей, и сетуя, что сейчас в детсадовских группах очень много детей, а воспитатель – один, и уследить за всеми разом одному человеку очень непросто.

Видео из группы «Мамочки Златоуста» ВКонтакте