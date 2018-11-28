В Златоусте от брошенного в Вечный огонь мемориального венка прикуривала примерная кадетка

В Златоусте (Челябинская область) ученица кадетского класса, участвовавшая в параде Победы, несшая Вахту Памяти на мемориале Славы, оказалась в результате его циничной осквернительницей. После того как о совершенном ею поступке стало известно в школе, восьмиклассницу из числа кадетов-спасателей отчислили.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 24 октября этого года примерная в обычной жизни школьница вместе со своей подругой сожгла в пламени Вечного огня мемориальный венок – бронзовую пятиконечную звезду, установленную в память о павших бойцах Великой Отечественной войны.

Третья подруга не поленилась снять происходящее на телефон. Исполнить задуманное троице не помешали даже видеокамеры, установленные на мемориале – святом для жителей Златоуста месте.

Девицы-красавицы не просто смеялись, фотографируясь на фоне сгорающего венка – они прикуривали от плавящейся звезды памяти. Снимки, сделанные на мемориале, одна из подруг додумалась выложить на своей странице в Instagram.

Шестнадцатилетний парень, вместе с тремя школьницами посетивший мемориал, в девичьих «забавах» не участвовал, однако, увы, и не пресек их.

Той из подруг, что уже справила 14-летие, за свой мерзкий поступок предстоит ответить в суде, куда прокуратура уже передала возбужденное по части первой статьи 214 УК РФ «Вандализм» дело.

Две другие школьницы, не достигшие возраста уголовной ответственности, отделались мерами общественного воздействия, сообщает пресс-центр региональной прокуратуры.

В прошлом году аналогичный поступок совершили и две несовершеннолетние жительницы Южноуральска. Будучи пьяными и желая привлечь к себе внимание, они также бросили в пламя Вечного огня мемориальный венок, осквернив мемориал «Павшим воинам».