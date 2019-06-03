В Златоусте задержана банда, похитившая металл на сумму в 8,5 миллионов рублей

При силовой поддержке ОМОН Златоусте (Челябинская область) пресечена деятельность организованной группы лиц, подозреваемых в хищении металла на сумму порядка 8,5 миллионов рублей.

В различных местах города Златоуста одновременно силовиками были остановлены и блокированы два автомобиля ВАЗ-2106 и ВАЗ-2121, в багажниках и салонах которых перевозились мешки с металлом. Задержаны находившиеся в автомашинах шестеро подозреваемых, жители города Златоуста в возрасте от 36 до 40 лет, еще двоих задержали в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По версии следствия, организованная группа лиц, на протяжении длительного времени совершала хищения с территории одной из путевых машинных станций. Для этого организатор группы вступил в сговор с охранниками предприятия, которые за материальное вознаграждение беспрепятственно пропускали преступников на охраняемую территорию для совершения краж. По предварительным данным ущерб составил порядка 8,5 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.