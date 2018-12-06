Депутат Государственной думы РФ от фракции «Справедливая Россия» Вадим Белоусов лишен депутатской неприкосновенности.

Соответствующее ходатайство Генпрокуратуры РФ удовлетворили сегодня, 6 декабря, депутаты Госдумы на пленарном заседании. Рассмотрение этого вопроса проходило в закрытом режиме.

Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности депутата Вадима Белоусова и возбуждение в отношении его уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ.

Напомним, 19 июня 2018 года Генпрокуратура РФ направила в Госдуму материалы о лишении парламентария неприкосновенности. Это связано с необходимостью проведения следственных действий в отношении депутата по уголовному делу о взятках дорожных подрядчиков опальному экс-губернатору Михаилу Юревичу. Сам Юревич вины не признает и в настоящий момент находится в международном розыске (скрывается от следствия в Лондоне).

Вадим Белоусов является бизнес-партнером и соратником Михаила Юревича. В начале 90-х он возглавлял макаронную компанию «Макфа» Юревича и владел 9,29% акций предприятия. В 2011 году Вадим Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область, избравшись по спискам «Единой России». Сейчас в Госдуме он представляет Кировскую область.