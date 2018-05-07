Вдоль трассы М-5 в Сосновском районе горит трава

В Челябинской области в настоящее время пожарные борются с огнем в районе поселка Витаминный в Сосновском районе. Вдоль трассы М-5 сильное задымление – горит трава на площади два гектара.

Многие проезжающие автомобилисты, обеспокоенные увиденным, звонили и сообщали о возгорании пожарным. Огнеборцы, получив сигнал о происшествии, незамедлительно выехали на место и приступили к борьбе со стихией.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, траву вдоль трассы М-5 тушат две пожарные части областной противопожарной службы.

А вчера, шестого мая, в 21.37 пожарные получили сообщение о пожаре в поселке Чурилово, где также горела трава – на площади четыре гектара. Пожарные прибыли на место в 21.44. Последствия возгорания были ликвидированы в 00.01.

На месте работали 16 огнеборцев и четыре единицы техники.

«Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем», - отмечают в региональном МЧС.

Фото из группы «Регион-74/Челябинск»