Верховный суд поддержал жителей, требовавших вывозить челябинские отходы в Полетаево

Верховный Суд РФ поддержал жителей поселка Полетаево, требующих от министерства экологии Челябинской области признать недействующей новую территориальную схему обращения с отходами. Она предусматривает складирование ТКО из Челябинска на Полетаевском полигоне.

Напомним, ранее Челябинский областной суд удовлетворил иск пяти жителей Полетаево к минэкологии, признав противоречащей федеральному законодательству и недействующей со дня вступления решения суда в законную силу территориальную схему по обращению с отходами по ряду позиций. Терсхема была оспорена в части направления отходов из Челябинска на полигон в Полетаево и нормативов накопления отходов в Челябинске и Сосновском районе. Все прочие положения сохраняют свое действие. Минэкологии направило в вышестоящую инстанцию апелляционную жалобу.

Первого ноября 2018 года Верховный Суд РФ, рассмотрев апелляционную жалобу министерства экологии Челябинской области принял решение: оставить в силе решение первой инстанции без изменений.

В министерстве экологии подчеркивают, что решение суда не запрещает вывоз отходов их Челябинска на полигон ТБО вблизи Полетаево. Такой вопрос в суде не рассматривался.

Первый заместитель министра Куприкова Яна уточнила, что решение суда распространяется на старую территориальную схему, отмененную в июне месяце.

Она напомнила, новая территориальная схема обращения с отходами еще не начала свою работу в Челябинском кластере. Она начнет действовать только после того, как региональный оператор получит тариф в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. На сегодняшний момент данный тариф пока не утвержден. Это планируется сделать до первого января 2019 года. «После получения тарифа, региональный оператор - «Центр коммунального сервиса» - будет работать по новой, откорректированной территориальной схеме», - пояснила Яна Куприкова.

Руководитель Управления экологического просвещения Безруков Виталий отметил, что полигон ТБО в Полетаево имеет все разрешительные документы и занесен в госреестр объектов размещения отходов. По нему получено положительное заключение Госэкспертизы

«На полигоне постоянно проводятся замеры атмосферного воздуха, на контрольных скважинах вокруг полигона берутся пробы воды, - заверяет Безруков. - Наблюдения показали - никакого вредного воздействия на Шершневское водохранилище и атмосферный воздух полигоном не оказывается».

Министерство экологии занимается корректировкой территориальной схемы с учетом замечаний прокуратуры и общественности.

Как уже сообщало агентство, изначально полигон в Полетаево был построен для местных нужд и планировался под прием 22 тысяч тонн мусора в год (максимальная емкость 627 тысяч тонн). На сегодня полигон принимает пока отходы со всего Сосновского района и Челябинска (свалку окончательно закрыли в сентябре 2018 года).

В дальнейшем на него планируется свозить отходы из 13 муниципалитетов. Для модернизации полигона под требования новой территориальной схемы предлагается увеличить мощность полигона до требуемых 420 тысяч тонн в год, его общую емкость - до нескольких миллионов. В перспективе планируется открыть новый полигон в деревне Чишма.