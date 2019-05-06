Версии авиапроисшествия в Шереметьево, в результате которого погиб 41 пассажир

Следствие рассматривает несколько версий авиационного происшествия в аэропорту Шереметьево (Москва), в результате которого погиб 41 пассажир.

Как сообщает СКР, среди рассматриваемых версий - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Напомним, воздушное судно рейса SU-1492 вылетело 5 мая 2019 года в 18.02 (по московскому времени) по маршруту «Москва –Мурманск». Всего на борту находилось 73 пассажира, среди которых трое несовершеннолетних, и 5 членов экипажа. После взлёта экипаж доложил о неисправности. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета. В 18.30 самолёт совершил аварийную посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево.

По данным следствия, при посадке произошло возгорание фюзеляжа воздушного судна. Непосредственно после посадки по аварийным трапам было эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа. Из сгоревшего салона самолета изъяты тела 41-го человека. Для установления личностей погибших назначены генетические экспертизы.

По факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело. Уже признано потерпевшими 22 человека, допрашиваются очевидцы, сотрудники аэропорта, родственники пострадавших.

Следователи изымают с места происшествия документы и вещи пассажиров, которые после проведения необходимых процессуальных действий будут переданы пострадавшим и близким погибших. Совместно со специалистами Межгосударственного авиационного комитета следователи проводят дополнительный осмотр взлетной полосы и фюзеляжа самолета. Также совместно с представителями МАК изъяты для изучения речевой и параметрические бортовые самописцы. Отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения.

Как сообщили в минтрансе РФ, государственная комиссия под руководством министра транспорта Евгения Дитриха выясняет обстоятельства авиационного происшествия. Для родственников пассажиров открыты телефоны «горячей линии». МЧС России: +7 (800) 775-17-17. Шереметьево: + 7 (495) 232 65 40. Аэрофлот: +7 (495) 663 63 94.

Ространснадзор в связи с происшествием проведёт внеплановые проверки ПАО «Аэрофлот», АО «Международный аэропорт Шереметьево» и ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации». Предметом проверки станет соблюдение норм воздушного законодательства в области обеспечения безопасности полетов.