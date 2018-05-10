Виновникам убийства главы Копейска Сергея Вялова, совершенного в 90-х, предъявлено обвинение

В Челябинской области четырем подозреваемым в убийстве и соучастии в убийстве бывшего главы Копейска Сергея Вялова, совершенном почти 23 года назад, предъявлено обвинение по пунктам «а, в, н» статьи 102 УК РСФСР, статье 17, пунктам «а, в, н» статьи 102 УК РСФСР.

Следствием установлено, что в августе 1995-го года обвиняемые организовали и совершили убийство высокопоставленного чиновника, причиной которого стала его служебная деятельности по использованию муниципального имущества.

В настоящее время все четверо отбывают наказание за совершение других преступлений, рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в СУ СК России по Челябинской области.

Пятый участник преступления объявлен в международный розыск.

В рамках расследования уголовного дела проверяется причастность обвиняемых к совершению ряда особо тяжких преступлений в период 1994- 2000-х годов.

Преступление было раскрыто благодаря целенаправленной работе сотрудников СУ СКР региона в рамках расследования преступлений прошлых лет.

Напомним, Сергей Вялов был застрелен у подъезда собственного дома в ночь на 30-е августа 1995-го года.