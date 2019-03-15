Владелец незаконного павильона из Челябинска, устроивший потасовку с полицейскими, арестован на семь суток

Владелец незаконного зала игровых автоматов, замаскированного под интернет-кафе, Дмитрий Бланк, устроивший потасовку с сотрудниками полиции при демонтаже своего павильона, арестован на неделю.

Сегодня, 15 марта, Курчатовский районный суд рассмотрел протокол об административном правонарушении за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в отношении Дмитрия Бланка - владельца нестационарного объекта, демонтированного 14 марта.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», вчера власти Челябинска производили снос незаконных торговых объектов. При демонтаже павильона, расположенного возле дома №392 по проспекту Победы, произошел скандал. Во-первых, оказалось, что под вывеской интернет-кафе был завуалирован зал игровых автоматов. Во-вторых, когда сотрудники службы демонтажа полезли на крышу, чтобы произвести отключение электричества, приехал собственник с группой поддержки. В адрес рабочих посыпались угрозы. Представители администрации вызвали полицию, что усмирить представителей демонтируемого объекта. Собственника это не остановило. Он угрожал и грубил и стражам порядка. Прекратить нарушать общественный порядок мужчина не соглашался. Сотрудник полиции составили административный протокол на неугомонного мужчину.

«На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить препятствовать демонтажу нестационарного объекта Дмитрий Бланк не реагировал, оказывал активное сопротивление, отталкивал сотрудников полиции и воспрепятствовал им выполнение своих служебных обязанностей по охране общественного порядка», - сообщила помощник председателя Курчатовского районного суда Екатерина Руденко.

Дмитрий Бланк подвергнут административному аресту на семь суток.

«Подобные инциденты не должны оставаться безнаказанными. Они происходят не часто, но должны жестко пресекаться. Мы будем держать эту ситуацию на контроле. Павильон на проспекте Победы мы демонтировали и дальше только будем усиливать работу по наведению порядка в Челябинске», - сказал глава комитета по социальной политики челябинский городской Думы Александр Галкин.

Добавим, только в текущем году в Челябинске было демонтировано более 400 некапитальных строений, а в 2019-м планируется убрать с челябинских улиц более тысячи незаконных киосков и павильонов