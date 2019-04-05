Власти Миасса оперативно откачали «озеро» по дороге в школу и садик

В Миассе (Челябинская область) ликвидировали многолетнюю лужу на улице Богдана Хмельницкого, которая с началом паводка отрезала путь к школе и детскому саду.

Коммунальные службы города провели ее откачку на следующий день после публикаций в СМИ, вызвавших общественный резонанс. Пресса узнала о проблеме от активистки «Гражданского патруля» Анны Сизовой, которая, пытаясь проехать по затопленному участку, едва выбралась из водной ловушки.

Тогда общественница рассказала, что автомобилисты с маленькими детьми едут по участку, покрытому полуметровым слоем воды, фактически вслепую.

Анна Сизова сообщила, что, кроме прочего, этот участок давно не ремонтировался и имеет множество глубоких ям. При этом другого пути к школе и детскому саду нет.

В день происшествия с общественницей, второго апреля, правозащитники направили жалобы в ГИБДД и прокуратуру Миасса, а также обратились за помощью в региональные СМИ.

«Благодаря вниманию журналистов, власти города впервые за много лет обратили свой взгляд на этот участок и проблему в целом. Они как никогда оперативно организовали работы по ликвидации подтопления и даже задумались о том, что городу необходимо подумать о ливневой канализации», - сообщила Анна Сизова.

Участок дороги возле школы №9 уходил под воду уже несколько лет подряд – во время дождей и в период таяния снега.

Фото «Гражданского патруля»