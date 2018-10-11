Власти Сатки забросили объект культурного наследия «Пороги»

Саткинская прокуратура потребовала от чиновников надлежащего содержания объекта культурного наследия – гидротехнического сооружения «Пороги», расположенного на реке Большая Сатка.

Проверкой установлено, что объекты, входящие в состав гидротехнического сооружения «Комплекс Пороги» - а это плотина, здания и оборудование электростанции и плавильного цеха, открытая монорельсовая эстакада, здания каменных сараев, химлаборатории, бывшего угольного склада и весовой, дом инженера Шуппе - находятся в собственности администрации района. И она несет ответственность за сохранность этих объектов. Все они находятся в плачевном состоянии.

«В машинном зале здания агрегатов из сквозных трещин чугунной задвижки под напором идет вода, заливает пол, стены и оборудование. Металлический водовод имеет многочисленные повреждения, через которые вода поступает в подвальное пространство здания. Механизмы регулирования воды плотины также имеют многочисленные повреждения по причине износа деревянных опор, сильной коррозии металлического полотна и рамы затворов щитов тросового и реечного подъемных механизмов. Затворы плотины завалены топляком», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Кроме того, зоны охраны объекта культурного наследия не установлены, регистрация права на земельный участок, на котором расположен комплекс, муниципальным образованием не осуществлена.

Поскольку указанные нарушения закона создают угрозу разрушения объекта культурного наследия, главе Саткинского муниципального района прокурором внесено представление об устранении нарушений закона.