Водитель челябинской маршрутки в свой выходной спровоцировал ДТП на трассе с грузовиком и легковушкой

Водитель маршрутного такси «Форд Транзит», работающий по маршруту №91 в Челябинске, спровоцировал ДТП на трассе в Пластовском районе с участием грузовика и легковушки, в котором пострадал он сам и два его пассажира.

В момент аварии водитель челябинской маршрутки находился на выходном. Он попросил у собственника транспортное средство для совместной поездки с друзьями в другой населенной пункт, рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в региональной Госавтоинспекции. ДТП произошло в воскресенье, 22-го апреля, в 17 часов 45 минут на 92-м километре автодороги Южноуральск – Магнитогорск.

Фото региональной Госавтоинспекции

Водитель маршрутного такси, молодой человек 1985-го года рождения, нарушив правила расположения своего транспортного средства на проезжей части, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес Актрос» под управлением водителя 1974-го года рождения.

После этого «Форд Транзит» столкнулся еще и с иномаркой «Фольксваген Тигуан», также под управлением автомобилиста 1974-го года рождения.

В результате ДТП водитель маршрутки и его пассажир 1985-го года рождения были госпитализированы в больницу Пласта. Водителю назначили амбулаторное лечение, по его пассажиру данных пока нет нет. Другому пассажиру «Форда», жителю Киргизии 1996-го года рождения, также получившему телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.

Всего, по данным УГИБДД по Челябинской области, за прошедшие выходные дни на территории региона зарегистрировано 22 ДТП, в которых один человек погиб и 27 получили ранения.