Водитель из Башкирии спровоцировал аварию в Агаповском районе (Челябинская область). Виновник аварии попал в больницу. С места ДТП также госпитализировали пассажира второго автомобиля.

Авария произошла вечером девятого октября на 38 километре автодороги Магнитогорск-Кизильское-Сибай-Зилаир-Ира на территории Агаповского района.

«39-летний водитель, управляя автомобилем Дэу Нексия, выехал на полосу встречного движения и, выполняя обгон, не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение со встречным автомобилем БМВ Х3», - сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

В результате ДТП водитель автомобиля Дэу Нексия и пассажир автомобиля БМВ Х3 получили телесные повреждения и были госпитализированы.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель автомобиля Дэу Нексия житель Республики Башкортостан, водитель БМВ Х3 житель города Магнитогорска, ехал из Магнитогорска в Кизильский район.