Водитель из Верхнего Уфалея, избивший сотрудника ГИБДД гаечным ключом, сел в колонию

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) бесправный водитель, убегая от сотрудника ГИБДД, набросился на него с гаечным ключом. Полицейскому был причинен легкий вред здоровью.

Житель Верхнего Уфалея (Челябинская область) отправлен в колонию за применение насилия в отношении сотрудника ГИБДД. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти».

Прокуратура Верхнего Уфалея поддержала обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Выяснилось, что он в апреле 2019 года, находясь за рулем автомобиля, остановился под запрещающим знаком. Чтобы избежать административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, мужчина начал убегать от сотрудника полиции, а при задержании ему множество ударов по рукам металлическим гаечным ключом, высказывая при этом угрозы применения насилия.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, с учетом совершения преступления в период условного наказания, суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.